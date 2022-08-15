Zonguldak’ta KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zonguldak’ta KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Çaycuma ilçesindeki bir evde arama gerçekleştirdi. Aramada iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, iki adet tabanca namlusu, 180 adet tabanca fişeği, 6 adet şarjör, 14 adet plastik kapsül ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D. (39) ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.