Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 5 günde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 5 günde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülen çalışmalarda, kentte son 5 günde 12 bin 600 dolu makaron, bin 165 paket kaçak sigara, 546 adat tarihi eser, 11 cep telefonu ve 16 litre sahte alkol ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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