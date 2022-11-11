Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 5 günde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 5 günde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülen çalışmalarda, kentte son 5 günde 12 bin 600 dolu makaron, bin 165 paket kaçak sigara, 546 adat tarihi eser, 11 cep telefonu ve 16 litre sahte alkol ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.