Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Indo Defence Expo & Forum 2022 düzenlendi. Fuarda yer alan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Indo Defence Expo & Forum 2022 düzenlendi. Fuarda yer alan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda, Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Önder Ege ile Koluman Askeri Projeler Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile bir araya gelerek savunma sanayiindeki gelişmeler hakkında görüştü. Daha sonra Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ve SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile beraberindeki heyet Koluman standını ziyaret ederek ‘Derman 8x8 Zırhlı Lojistik Destek’ aracını incelediler. Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yı standında ağırlayan Koluman kendilerine Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin nezaket sembolü olan hediyelerini takdim etti.

Fuarda görüşmelerin devam edeceğini aktaran Koluman yetkilileri, yeni pazar arayışı kapsamında fuara güçlü bir katılım sağladıklarını kaydetti. Bu kapsamda Koluman bölge ülkelerine yönelik yeni iş birliği anlaşmalarına imza atmayı hedefliyor.