Brezilya'nın Rio De Jenerio şehrinde 11-14 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek LAAD (Defence and Security International Exhibition) fuarına Koluman Holding katılım sağlayacak.

LAAD 2023 Fuarı’na geniş bir ekip ile yer alacaklarını ifade eden Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Son dönemdeki ihracat faaliyetlerimizin ivme kazanmasıyla, yeni pazar arayışı kapsamında LAAD 2023 Fuarı’na milli savunma sanayimiz adına güçlü bir katılımımız olacak. Dünya genelinde DERMAN’a ilginin yüksek olması bizi oldukça mutlu etmektedir. NATO sertifikasyonuna sahip 8x8 zırhlı platform aracımız DERMAN, üstün teknolojik özellikleri ve lojistik kabiliyeti ile NATO, Brezilya ve bütün Güney Amerika başta olmak üzere küresel ölçekte dost ve kardeş ülke ordularının askeri lojistik ihtiyacına derman olacaktır” dedi.