Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan koltuk tasarım atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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