Kocaeli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bir geleneği olarak Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makamını ilkokul 4. sınıf öğrencileri Burak Kara ve İdil Altıparmak’a devretti. Koltuğu aldığı gibi ilk projesinin sıfır atık çerçevesinde gerekenlerin yapılması ve daha fazla geri dönüşüm malzemesi kullanılması olduğunu söyleyen Burak Kara, projeleri için gerekli birimlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makamında çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Başkan Muzaffer Bıyık, makam koltuğunu Sarkuysan İlköğretim İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Burak Kara ve İdil Altıparmak’a bıraktı. Temsili başkanlara okul müdürleri ve öğretmenleri de eşlik etti. Başkanlık koltuğuna oturan Burak Kara’nın ilk projesi sokaklardaki sıfır atık ve geri dönüşüm kutularının sayılarının arttırılması olurken, Sıfır Atık Müdürlüğü’nü arayarak talimat verdi. İdil Altıparmak da çocuk parklarına gezici kütüphanelerin yerleştirilmesini ve ödünç kitap uygulamasının başlamasını istedi.

Çocuklar için eğlence alanı

Öte yandan, Darıca Belediyesi 23 Nisan dolayısıyla çocukların doyasıya eğlenebilmesi adına eğlence alanı düzenledi. 5 gün boyunca çocuklar aileleriyle beraber alana gelerek birbirinden çeşitli aktivitelerden faydalanabilecek. Alan, dron ile havadan da görüntülendi.

"Her evin en az 3 kiraz ağacı dikmesini zorunlu yapacağız"

1 günlüğüne koltuğa oturan ve sıfır atık için geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasına ağırlık vereceklerini söyleyen Burak Kara, "Sokaklara yeni geri dönüşüm kutuları koyacağız. Akbil istasyonlarını geri dönüşüme uygun olarak tasarlayacağız. Geri dönüşüm ürünleriyle sokaklara mama istasyonları kuracağız. Çocuk parklarına gezici kütüphaneler koyup çocukların hem eğlenip hem oyun oynamasını sağlayacağız. Bir önceki başkanımız Muzaffer Bıyık Darıca yazısının yanına kiraz resmi koydurtmuş. Bunun sadece resimde kalmasını istemiyoruz, her evin en az 3 kiraz ağacı dikmesini zorunlu yapacağız. Kirazlar olgunlaşmaya başladıktan sonra da kiraz festivali düzenleyip gelir sağlayacağız. Ayrıca bir dönem de onlar çiçek açtığı zaman da kiraz çiçeği festivali düzenleyeceğiz. Çocukların yüzü hep gülsün. Çocuklar oyun oynasın, hep eğlensin diye çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bize bu bayramı hediye ettiği için Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Elimde olsa burada yatıp kalkarım"

Kendilerine özel alanda eğlenen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Azra Hamalat, "Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. İyi ki kuruldu burası. Çok eğleniyorum, her şey var. Hep burada kalmak istiyorum. Elimde olsa burada yatıp kalkarım" diye konuştu.

"5 günde 15 bin çocuğumuzu ağırlayacağız"

5 günlüğüne alanın yalnızca çocuklar için hizmet vereceğini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 5 günlüğüne burayı kapattık. Sadece çocuklarımızın eğlence mekanı haline dönüştürdük. Yaklaşık 5 gün boyunca 15 bin çocuğumuz burada eğlenceli saatler geçirecek. Belli bir saatten sonra mahalleliler de buradaki eğlencelerden faydalanabilecek. Sahilde dolaştık az önce, çocuklar mutlu ve eğlenceli. Keyifli zaman geçiriyorlar, bu da bizim için önemli ve kıymetli. Böylesine anlamlı bir günü anlamlı hale getiren çocukların yüzündeki tebessümdür. Şu an burada 2 bin 650 tane çocuk var. Dört tane ilkokuldan çocuklarımız var. Totalde burada 5 günlük zaman içerisinde 15 bin çocuğumuzu ağırlayacağımız bir festival alanı. Belki mahallelerden de ekstra gelirlerse 20 bini bulabilir" şeklinde konuştu.