Ulukışla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz Köyü’nde Sürü Yönetimi Elemanı Kursu veriliyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen üreticilere yönelik Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Ulukışla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından verilen kursta 20 kursiyer 120 saat sürecek eğitim alacak. Verilen eğitimlerde kursiyerler hayvan sağlığı, sürü yönetimi, besleme, barınak hijyeni ve hastalıklarla mücadele konularında bilgilendirilecek.

Kurs sonunda başarılı olan katılımcılar, sertifika almaya hak kazanacak.