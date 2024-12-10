Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Bozkurt, kolorektal kanserinin erkek ve kadınlarda en sık görülen 3’üncü kanser olduğunu söyleyerek erken tanı ve tedavinin önemine değindi.

Op. Dr. Gürkan Bozkurt, kolon ve rektumda görülen kolorektal kanserleri hakkında çarpıcı bir veri verdi. Bozkurt, "Kolorektal kanserlerin yüzde 90’dan fazlası poliplerden meydana gelmektedir. Polipler barsak lümeninin içerisinden köken alan anormal büyümeler, anormal uzantılar. Kolorektal kanserlerin değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere risk faktörleri mevcuttur. Bunlar değiştirebileceğimiz yani bizim elimizde olan risk faktörleri alkol, sigara, kırmızı etten işlenmiş gıdalardan fazla tüketmek, zengin diyet, karbonatların fazla tüketilmesi, obezite, fiziksel aktivite azlığı sayılabilir. Değiştirilemez faktörler de mevcut. Bunları ileri yaş, inflamatuar barsak hastalıkları. Bunlar neler, ülseratif kolit, crohn gibi ya da ailevî ya da kalıtsal kanser sendromları sayılabilir risk faktörlerinden" dedi.

Kolorektal kanserlerin semptomları ve belirtileri

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Bozkurt, hastalığın belirtileri hakkında bilgi vererek, "Bizim için en önemli semptom ve belirti hastaların, dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler ve dışkıda kan görülmesi, bağırsağın içeriğinin tam boşalamama hissi, kilo kaybı, karın ağrısı ve demir eksiliği anemisine bağlı olarak hastalarda yorgunluk gibi semptomlar görülebilir. Bu semptomları olan hastaların, erken tanı ve teşhisi çok önemlidir. Diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi kolorektal kanserde de hastalığın prognozunu, gidişatını belirleyen en önemli faktör hastalığın evresi. Bunun içinde çeşitli tarama programlarımız mevcut" ifadelerine yer verdi.

Bozkurt son olarak, "Endoskopik yöntemler gaitada gizli kan dediğimiz gaita testleri, ailevî veya tıbbi geçmişinde bir kanser öyküsü olan hastalarda da genetik testler yapıyoruz. 45 Yaşından itibaren tarama testlerine başlıyoruz. Yüksek riskli hasta gruplarında ise 45 yaşından önce taramalara başlanmalıdır. Kolorektal kanserlerde de erken teşhis, diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi hayat kurtarır" dedi.