Türkiye Konya’da çöken 3 katlı binayı, kesilen kolonlarını ve ihmalleri konuşurken Bursa’dan da akıl almaz bir görüntü geldi. Şehrin merkezinde kolonları olmayan bir apartmanın altından alt geçit geçmesi görenleri hayretler içinde bıraktı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol, görenler bir daha bakıyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor.

Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanırken, altından tünel geçen apartmanı gören vatandaşlar ise evin nasıl yapıldığını merak ederek tepkilerini gizleyemiyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor. Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor.