Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katındaki kolona kalıp çakan kalıp ustası Mehmet Gültekin (42), dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katındaki kolona kalıp çakan kalıp ustası Mehmet Gültekin (42), dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. kalıp ustası, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi 21090 No’lu sokakta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından kalıp çaktığı kolondan düşen kalıp ustası Mehmet Gültekin (42), hayatını kaybetti. Mesai arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.