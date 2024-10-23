Denizli Özel Egekent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Eyüp Ekici, “Gastroenteroloji alanında yapılan araştırmalar, kolon poliplerinin varlığının, kolorektal kanser riskini artırabileceğini göstermektedir” dedi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Eyüp Ekici, kolon polipleri konusuna önemli açıklamalarda bulundu. Bu poliplerin bazılarının zamanla kanserleşme riski taşıyabileceğini belirten Uzm. Dr. Ekici, “Kolon polipleri, kalın bağırsakta oluşan küçük, genellikle zararsız çıkıntılardır. Gastroenteroloji alanında yapılan araştırmalar, kolon poliplerinin varlığının, kolorektal kanser riskini artırabileceğini göstermektedir. Özellikle adenomatoz polipler, malignleşme potansiyeli en yüksek olan polip türleri arasında yer alır. Bu nedenle, düzenli tarama testleri ve poliplerin erken tespiti, kanser gelişimini önlemek için kolonoskopi son derece önemlidir. Kolon kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve çoğu durumda, kanserin gelişiminde poliplerin rolü büyüktür. Kolon polipleri genellikle belirti vermez, bu da çoğu insanın varlığından haberdar olmamasına neden olur. Bu nedenle, 50 yaşından itibaren her bireyin düzenli kolonoskopi yaptırması önerilmektedir. Erken teşhis, tedavi seçeneklerini artırmakta ve yaşam kurtarıcı olabilmektedir” diuye konuştu.

“Poliplerin alınması, kolon kanseri riskini azaltmanın etkili bir yoludur” diyen Uzm. Dr. Ekici, erken teşhisinin önemine işaret ederek şu uyarılarda bulundu:

“Poliplerin çıkarılması, sadece kanser riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ileride oluşabilecek poliplerin takibi için de bir fırsat sunar. Poliplerin türüne ve sayısına bağlı olarak, hastaların izlem planlarını belirler. Böylece, bireyler için en uygun tedavi ve takip stratejileri oluşturulabilir. Kolon polipleri, kolorektal kanserin gelişiminde önemli bir rol oynayabiliyor. Bu nedenle poliplerin erken tespiti ve düzenli kontrolü, kanser riskini azaltmanın en etkili yollarından biridir. Bunun için de kolonoskopi hayat kurtarıcı bir tetkiktir”