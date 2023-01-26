Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga, ABD’de çıkarıldığı mahkemede hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı dahil tüm suçlamaları kabul etti.

Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga, ABD’de çıkarıldığı mahkemede hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı dahil tüm suçlamaları kabul etti.

Kolombiya’da yakalanmasının ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD’ye iade edilen Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga, ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Usuga, mahkemede kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul etti.

Davadan önce savcılığa verdiği ifadede suçunu kabul ederek anlaşmaya varma niyetinde olduğu bildirilen Usuga, duruşma sırasında kendisine yöneltilen “Devam eden bir suç örgütüne liderlik etmek, uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı” suçlamalarının okunmasının ardından “suçlu” olduğunu ifade etti.

Usuga yargıç önünde verdiği ifadesinde ayrıca, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bu sebeple ilaç kullandığını belirtirken, tonlarca kokainin kendi izni ve emirleri ile ABD’ye ulaştırılmak için Kolombiya’dan Panama, Kosta Rika, Honduras ve Meksika’ya taşındığını söyledi.

En az 20 yıl hapis alması bekleniyor

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmesi nedeniyle jüri tarafından yargılanma hakkından feragat eden 51 yaşındaki Usuga’nın en az 20 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyor. Clan del Golfo adlı çeteyi yönettiği 2008 ile 2021 yılları arasında 96 bin 856 kilogram kokain teslimatı yaptığı bildirilen Usuga’nın uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği 216 milyon dolarlık servetine de el konulacağı aktarıldı.

Ekim 2021’de Kolombiya’da yakalanmıştı

ABD’li yetkililer tarafından Pablo Escobar’dan sonra Kolombiyalı en önemli uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edilen Usuga, 2021 yılının ekim ayında Kolombiya’da tutuklanmış ve ardından 4 Mayıs 2022 tarihinde ise Kolombiya hükümeti tarafından ABD’ye iade edilmişti. Usuga’nın yönettiği Clan del Golfo ise Kolombiya’nın büyük bir bölümünde uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, yasadışı altın madenciliği ve gasp suçları ile faaliyetlerine halen devam ediyor. Çetenin ABD ve Rusya’ya uzanan uyuşturucu kaçakçılığı yollarını kontrol ettiği tahmin ediliyor.