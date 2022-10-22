Beyaz Cennet Pamukkale’de gezen Kolombiyalı turist, travertenlerde ayağının kayması sonucu düşerek omzunu kırdı. Cerrahi Hastanesi’nde ameliyata alınan turist, plak vida uygulaması ile başarılı operasyon geçirdi.

Beyaz Cennet Pamukkale’de gezen Kolombiyalı turist, travertenlerde ayağının kayması sonucu düşerek omzunu kırdı. Cerrahi Hastanesi’nde ameliyata alınan turist, plak vida uygulaması ile başarılı operasyon geçirdi.

Başarılı çalışmalarını sürdüren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, yurt dışındaki vatandaşlarında tercihi haline gelmiş durumda. Bu çerçevede Kolombiya’da yaşayan 66 yaşındaki C.İ.C., kilometrelerce yol kat ederek Pamukkale’yi görmeye geldi. Beyaz Cennet’in travertenlerinde gezen turist, dengesini kaybetmesi sonrası düşüp omzunu kırdı. Acılar içinde kalan turist, ambulansla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra tarafından muayenesi yapılan turistin omzunda, hem kırık hem de çıkık olduğu belirlendi. Acil şekilde ameliyata alınan turist, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

“Kolombiya’ya gönül rahatlığı ile uğurlayacağız”

Plak vida uygulaması yaptıklarını söyleyen Dr. Kaçıra, “66 yaşındaki Kolombiyalı hastamız C.İ.C. Pamukkale ziyareti sırasında kayarak düşmesi neticesinde, hastanemize özel ambulans ile geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde ve radyolojik görüntülemeleri sonucunda omzunda hem kırık hem de çıkık olduğunu gördük. Kolombiyalı hastamıza durumunu anlattık. Karşılıklı alınan kararlar doğrultusunda hastamız C.İ.C.’yi acil ameliyata aldık. Omzundaki kırık için plak vida uygulaması yaptık. Hastamızın ameliyatı başarılı geçti, şu an durumu çok iyi. Kendisini iki gün boyunca misafir ettik ve artık Kolombiya’ya gönül rahatlığı ile uğurlayacağız.

“Artık acılar içinde kıvranmıyorum”

İlk başta memleketinden uzak olduğu için çok korktuğunu belirten turist C.İ.C, “Pamukkale ziyaretimiz esnasında kaydım ve düştüm. Düştüğüm andan hastaneye geldiğim süre boyunca çok acı çektim. Hastaneye geldiğimde ise Dr. Burkay beye muayene oldum. Omzumda kırık ve çıkık olduğunu, bu yüzden ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Çok tedirgindim, korkuyordum ve bunun yanı sıra çok fazla acı çekiyordum. Dr. Burkay bey ve eşim ile beraber görüştükten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım çok iyi geçti, kendimi çok iyi hissediyorum. Artık acılar içinde kıvranmıyorum, çok mutluyum. Hastanedeki hemşireler, personeller çok ilgili ve güler yüzlü. Her şey için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.