Kolombiya’da düzenlenen “La Tomatina” adlı domates festivalinde katılımcılar 40 ton domatesi birbirine fırlattı. Festivale katılanlar baştan ayağa kırmızıya boyandılar.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Boyata bölgesindeki Sutamarchan kasabasında geçtiğimiz pazar günü düzenlenen “La Tomatina” adlı domates festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yabancı turistlerin de katılımı ile Sutamarchan kasabasının ana caddelerinde yapılan geçit töreni ile başlayan festival, Sutamarchan Belediye Stadyumu’nda düzenlenen konserler, dans gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile devam etti. Festivalin en eğlenceli kısmı ise katılımcıların birbirlerine özgürce domates fırlattıkları domates savaşı oldu. Geçtiğimiz pazar günü öğleden sonra yapılan domates savaşında kullanılmak üzere festival alanına tüketime uygun olmayan 40 ton domates getirildi. Yetkililer, muhtemel kazaları önlemek amacıyla katılımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, domates savaşının başlamasıyla birlikte tonlarca domatesi birbirlerine fırlatan katılımcılar kırmızıya boyandı.

Festival 2005’den bu yana düzenleniyor

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken La Tomatina festivali, domates yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla Sutamarchan kasabasında 2005 yılından bu yana düzenleniyor. Festivalde domates savaşının yanı sıra domates yeme yarışması gibi çeşitli oyunlar düzenlenirken, domates yetiştiricileri de en büyük domates ve en ağır domates kategorilerinde ödüllendiriliyor.