Almanya’da bulunan Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Çanakkale Şehitleri anıldı.

Almanya’da bulunan Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Eğitim Ateşesi Dr. Muhterem Dilbirliği, Din Ateşesi Ahmet Sinan Kara, konsolosluk çalışanları ve vatandaşlar yer aldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda Başkonsolos Al, Çanakkale Zaferi’nin Türk milleti için önemli bir sembol olduğunu dile getirerek, "18 Mart 1915’de düşman donanmalarını Çanakkale’de yeniyor ve ardından savaşa karada devam ediyoruz. Bu arada ulu önder, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sahneye çıkıyor ve düşmanı tamamen Çanakkale’den siliyor, süpürüyor" dedi.

Al, anma programının ardından verdiği röportajda ise, "Bugün 18 Mart 2025 bundan 110 sene önce Çanakkale’de büyük bir zafer elde ettik. Dolayısıyla bugün o günü anıyoruz. Tabi mübarek Ramazan ayına denk gelmesi ayrıca manevi açıdan da bizi duygulandırıyor ve bugünü daha da önemli kılıyor bizim için. Tabi Türk toplumu olarak bu günü bu zaferi hatırlamamız önemli çünkü bu bize millet olarak bağımsızlığımızı nasıl kazandığımız, nasıl savunmamız gerektiğini de açık bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bu vesileyle tüm bu vatan uğruna şehit düşen insanlarımızı rahmetle saygıyla anıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Sinan Kara, "Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Mertebesi" konulu, Eğitim Ateşesi Dr. Muhterem Dilbirliği de "Çanakkale Savaşlarında Türk-Alman Müttefikliği" konulu bir konuşma yaptı. Anma etkinliğinin son bölümünde ise Köln Üniversitesi’nden Dr. Servet Gündoğdu, "Şehir, Savaş ve Şair: Berlin Hatıraları Şiirinde Mehmet Akif Ersoy’un Selektif Uyarlama Modeli" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte Çanakkale savaşı ile ilgili resim sergisi gösterilirken, aynı konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.