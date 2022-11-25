Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı, Samsun’da kolluk kuvvetleri görevlileri ve amirlerinin katılımıyla yapıldı.

Kolluk Gözetim Komisyonu Hakkında Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı, Samsun’da kolluk kuvvetleri görevlileri ve amirlerinin katılımıyla yapıldı.

Samsun Valiliği ev sahipliğinde, Mülkiye Teftiş Kurulu, Kolluk Gözetimi Komisyonu Sekretaryası tarafından Kamu Farkındalığının Arttırılması Programı düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapılan programda Kolluk Gözetim Komisyonu ve farkındalığının arttırılması için il genelinde görevli kolluk kuvvetlerine yönelik sunum gerçekleştirildi. Düzenlenen programda komisyonun farkındalığının arttırılması amaçlanırken, kolluk kuvvetlerinin akıllarına takılan sorular da cevaplandırıldı.

Vali Dağlı: “Kolluk kuvvetlerimiz bizim sağ kolumuz”

Şehrin idaresinde olaylara müdahalede kolluk kuvvetlerinin önemine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çok önemli bir eğitime ev sahipliği yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle ilgili son yürürlüğe giren mevzuatın uygulanması, karşılaşılan sorunlar konuşulacak. Kolluk kuvvetlerimiz bizim sağ kolumuz. Hiçbir zaman hata yapmamaları gereken, hata yapması beklenmeyen ve azami derecede görevlerini yapmaya çalışan paydaşlarımızdır. Onların gelişmesi, mesleki anlamda moral ve motivasyonlarının en üst düzeyde sağlanması ve karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm bulmak da bizim görevimiz. Çünkü iş ortamını kişinin psikolojisinden, aile ortamından, geçmişinden arındırmak da pek mümkün değil. İnsan topyekun bir varlık ve bunlarla birlikte bir araya gelmiş oluyor. Onun için kolluk mensuplarımızın başta sorunları ile ilgilenmek, çözüm yollarını araştırmak ve görevi en iyi şekilde yapmak sağlamak üzerimize düşen en önemli görevlerden biridir. Bu arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmesi hem mesleki anlamda hem kişisel anlamda hem de psikolojik anlamda son derece önemli. Normal, rutin bir memur tarzından farklı olarak daha 24 saat esasına göre ve gece-gündüz fark etmeden her türlü zor ortamda görev yapmak durumundalar. Bu manada onların moral ve motivasyonlarını sağlam tutmak zorundayız” dedi.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Vali İbrahim Akın, “Bilindiği üzere 2016 yılında 6410 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hakkında kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kolluk Gözetim Komisyonu kuruldu. 2019 yılında da Cumhurbaşkanımızın yaptığı atamalarla komisyon faaliyete başladı. Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasıyla amaçlanan ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem gibi ihbar ve şikayetleri merkezi bir kayıt altına almak, bu konuda idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların, hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, bütün bu süreçleri sivil bir mekanizma vasıtasıyla izleyebilmektir. Komisyon bakanlık bünyesinde bağımsız ve sürekli bir kurum olarak oluşturulmuştur. İçişleri Bakan Yardımcısı’nın başkanlığında Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurulu Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Genel Hizmetler Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanımız tarafından seçilmiş, üniversitelerin ceza hukuku alanındaki öğretim üyesiyle, baro başkanı seçilme yeteneğine sahip serbest bürokratla teşekkür etmektedir. Kolluk Gözetim Komisyonu ayrıca illerde valilik il idare kurulu müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlık yazı işleri müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel dairesi başkanlıkları bünyesinde Kolluk Şikayet Büroları şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Toplantıda komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vereceğiz ve aklınızdaki soruları cevaplandırmaya çalışacağız” diye konuştu.

Program, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök’ün sunumu ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi. Toplantıya ilde görevli kolluk kuvvetleri görevlileri ve amirleri katıldı.