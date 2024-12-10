Ermenistan’da yaşayan ve 2 buçuk yıl önce 6 metre yüksekten düşmesi sonucunda kol ve bacaklarını kullanamayan Veronika Vardanyan, Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde gördüğü 3 haftalık günde 3 saat tedavi ile sağ kolu güçlenirken, sol kolunu da kullanmaya başladı.

Düşme sonrasında Vardanyan’ın boyun omurlarında kırık meydana geldi. Ermenistan’daki 6 aylık tedavi ve ameliyatların ardından kadının kol ve bacaklarında kuvvet kaybı ve hissizlik oluştu, bahse konu uzuvlarını kullanamamaya başladı. Ermenistan’da 2’şer ay arayla farklı fizik tedaviler alan Veronika Vardanyan, gerekli iyileşmeyi kendinde göremedi.

Araştırmaları sonrasında Fizyomer’i buldu

Araştırmaları sonrası Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ni keşfeden Veronika Vardanyan, burada tedavi olmaya başladı. 3 hafta önce geldiği Fizyomer’de sadece sağ kolunu kullanabilen Vardanyan, burada aldığı bütüncül fizik tedavi, rehabilitasyon çalışmaları ve sanal gerçeklik rehabilitasyonuyla sağ kolu daha da güçlenirken, sol kolunu da kullanmaya başladı. Eskişehir’i ve Fizyomer’i çok sevdiğini dile getiren Veronika Vardanyan, tekrar geleceğini dile getirdi.

“Sağ kolu daha güçlendi hem de sol kolunu hareket ettirebilmeye başladı”

Veronika Vardanyan’ın tedavisi hakkında konuşan Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Hastamız Veronika, 3 hafta önce fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere bize geldi. Kendisi Ermenistan’da yaşıyor, mesleği de çocuk psikoloğu. 2 buçuk yıl önce talihsiz bir kaza sonucu 6 metre yüksekten düşmüş ve boyun omurlarında kırık gelişmiş. Orada hastanede ameliyat edilmiş ve 6 ay hastanede yatarak tedavi görmüş. Bu düşmeden sonra kol ve bacaklarında kuvvet kaybı ile hissizlik gelişmiş, kollarını ve bacaklarını kullanamamış. Ülkesinde 2’şer ay aralıklarla değişik fizik tedaviler almış fakat yeterli cevabı alamamış. Bize geldiğinde sadece sağ kolunu kullanabiliyordu. Amacı, her 2 kolunu da iyi bir şekilde kullanabilmekti. Bizim burada yaptığımız bütüncül fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarıyla, sanal gerçeklik rehabilitasyonuyla, kol robotuyla hem sağ kolu daha güçlendi hem de sol kolunu hareket ettirebilmeye başladı. Aynı zamanda burada morali çok düzeldi, ekibimiz sayesinde yaşam sevinci arttı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bir ekip işi. Fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız ve hemşirelerimiz, sağlık turizmi ekibimiz ile birlikte kendisini burada evinde gibi hissedebilmesi için elimizden geleni yaptık. Tekrar bize tedavi için geleceğini söyledi” dedi.

“Eskişehir’i çok beğendim engelliler için düşünülmüş bir şehir”

Rahatsızlığı ve aldığı tedavi hakkında konuşan 33 yaşındaki çocuk psikoloğu Veronika Vardanyan, “Tedavide ilerleyişler kaydettim benim ülkemde bana yardımcı olamamışlardı ama buraya geldikten sonra anladım ki tedavi tedaviden farklıdır buradaki ekibe minnettarım her şey için teşekkürler devam etmeyi düşünüyorum Eskişehir’i çok beğendim çok güzel bir şehir işin açıkçası şu yönden de beğendim engelliler için düşünülmüş bir şehir marketlere giriş çıkış olsun çok düşünülmüş ve güzel bir şehir buraya yaşamaya gelmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.