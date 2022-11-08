Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tarlada çalışırken kollarını silaj makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde tarlada çalışırken kollarını silaj makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Ermelik köyü Tekeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Şakir Baha (51), tarlada çalıştığı sırada iki kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Ağır yaralanan Şakir Baha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Şakir Baha, daha sonra Ankara’da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şakir Baha hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.