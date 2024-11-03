TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin düzenlediği Kolejli Yazarlar İmza Günü, bu yıl kısa süre önce vefat eden öykücü, müzisyen ve ressam Yapıncak Gürerk anısına gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş, konuşmasında Yapıncak Gürerk’i anarak tüm katılımcı yazarlara teşekkür etti. Kolejli Yazarlar İmza Günü’nün önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirtti. Gürerk’in anısına bir araya gelen mezun yazarlar, ona olan sevgilerini ve saygılarını ifade ederken anlamlı ve duygusal anlar yaşandı.

Ankara’da doğan Yapıncak Gürerk, TED Ankara Koleji'nde eğitim aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi MSSF Piyano Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Yüksek öğrenimini Manhattan School of Music'te piyano ve Hacettepe Üniversitesi GSF’de resim alanlarında tamamladı. 2005 yılında doktora derecesini alan Gürerk, öyküleriyle de dikkat çekti. Eserleri Notos, Öykü Gazetesi, Oggito ve Trendeki Yabancı gibi yayınlarda yer aldı. Gürerk, sanatını sadece müzikle değil, resim ve yazıyla da ifade eden çok yönlü bir sanatçıydı; kendi eğitim kurumunda piyano öğrencileri yetiştirirken aynı zamanda sanatsal çalışmalarını sürdürüyordu. İlk kitabı “Puslu Gri Parlak Sarı” ile edebiyat dünyasında iz bıraktı.