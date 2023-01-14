Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı Şanlıurfa’da katıldıkları Genç Kızlar (A) Voleybol Grup Müsabakalarında birinciliği elde ederek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Gaziantep şampiyonu olarak katıldıkları grup müsabakalarında yarı finale yükselen GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımının bu başarısı kent gündeminde büyük sevinçle karşılandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı Şanlıurfa’da katıldıkları Genç Kızlar (A) Voleybol Grup Müsabakalarında birinciliği elde ederek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Gaziantep şampiyonu olarak katıldıkları grup müsabakalarında yarı finale yükselen GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımının bu başarısı kent gündeminde büyük sevinçle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları tarafından Şanlıurfa’da 10-14 Ocak 2023 arasında düzenlenen Genç Kızlar (A ) Voleybol Grup Müsabakalarına Gaziantep İl birincisi olarak katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar (A ) Voleybol Takımı namağlup unvanla Türkiye yarı finallerine yükselerek bölgemizi ve Gaziantep’i temsil etme hakkı kazandı. Elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki yarı finallerde de takımın başarılı olacağını ve final müsabakalarında yarışacaklarına inandığını ifade ederek “Genç Kızlar Voleybol Takımımız bugün Gaziantep’i bölge müsabakalarında başarıyla temsil etmiş ve güçlü rakipleri karşısında namağlup unvanla Türkiye yarı finallerine isimlerini yazdırmışlardır. Takımımızda görev alan sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyor bizlerden desteklerini esirgemeyen velilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şampiyonada Gaziantep’i temsil eden GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımının elde ettiği başarı kent gündeminde de büyük bir sevinçle karşılanırken Şanlıurfa’da müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte bölge şampiyonu takım Gaziantep’e döndü.