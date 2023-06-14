Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsü bahçesinde açılışı gerçekleştirilen ve 420 eserden oluşan yılsonu sergisi sanatseverlerin büyük ilgi odağı oldu. Farklı tekniklerle yapılan eserlerden oluşan sergide anaokulu, ilkokul, ortaokul ve GKV Özel liseleri öğrencilerinin dönem içerisinde yaptığı eserler yer alıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının son günlerinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları yılsonu etkinlikleri çerçevesinde bir birinden farklı etkinliğe imza atarken GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresi de eğitim kampüsü bahçesinde açtığı dev resim sergisiyle gündem oluşturdu. GKV Özel Okulları Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Aslan ve Emine Koyuncugil rehberliğinde hazırlanan ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği açık hava resim sergisinde toplam 420 seçkin eser yer alırken sergide GKV Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler de eğitim gören öğrencilerin dönem içerisinde yaptığı en seçkin eserlerden oluşuyor. Sergide yer alan resimlerde uygulanan kolaj, akrilik tuval çalışması,3 boyutlu tasarımlar ve allegorical teknikleriyle bir birinden farklı görseller den oluşuyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin hafta sonuna kadar ziyarete açık olacağı bilgisi de açıklandı.