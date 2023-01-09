Edirne’de bin yıllık Balkan geleneği ’Koleda’ kutlamaları çerçevesinde korkunç kıyafetler giyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar ev ev gezerek, gelenek gereği vatandaşları korkuttu.

Edirne’de bin yıllık Balkan geleneği ’Koleda’ kutlamaları çerçevesinde korkunç kıyafetler giyen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar ev ev gezerek, gelenek gereği vatandaşları korkuttu.

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan ’Koleda’ kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı. Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu. Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.