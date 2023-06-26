Yozgat’ta Kurban Bayramı’na 2 gün kala canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken, kurbanı uygun fiyata almak isteyenler ve besiciler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla canlı hayvan pazarında yoğunluk artmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, kurbanlıklarını özenle seçip bayram günü kesmek için hazırlıklarını yapıyor. Kurban pazarında, vatandaşlarla besiciler arasındaki sıkı pazarlıklar da kıran kırana geçiyor.

Kurbanlığını 53 bin liraya aldığını söyleyen Mustafa Meşe, “Kurbanımızı aldık, 53 bin liraya bitirdik, sıkı pazarlık ettik. Kurbanımızı 4 kişi kesmeyi düşünüyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre pahalı bu fiyata geçen sene 5 kişilik kestik ve erkek hayvan aldık.” dedi.

Kurban pazarlığı yapmanın sünnet olduğunu söyleyen Eyüp Karaca ise “Adamın kolunu kıracaklardı, pazarlıklar böyle geçiyor, hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Hayvan pazarında satışların çok iyi olmadığını söyleyen Necip Kaya isimli besici de 3 tane kurbanlık getirdiğini ancak 1 tanesini satabildiğini ifade etti.