İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye büyük bir ekonomik hareketlilik getiren festivalle hem bölge halkının hem üreticinin yüzü güldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Karaburun Nergis Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlçeye büyük bir ekonomik hareketlilik getiren festivalle hem bölge halkının hem üreticinin yüzü güldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle nergis üretim sektörünün büyük ivme kazandığı Karaburun’da şimdi de festival rüzgarı esiyor. 21-23 Ocak tarihlerinde 5. kez düzenlenen Karaburun Nergis Festivali’ne yurt dışı ve şehir dışından binlerce kişi akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç konvoyları oluştu. Nergis Festivali’yle üreticilerin de yüzü güldü. Hem nergis hem de yerel el ürünleri alışverişi yapan ziyaretçiler, Karaburun’a özgü lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

"İzmir’den kaldıraç olmaya çalışıyoruz"

Üretime dayalı festivallerin kente büyük bir ekonomi sağladığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Karaburun Nergis Festivali bu sene hiç yaşamadığı kadar yoğun bir tempo yaşıyor. Adeta insanlar akın akın Karaburun’a geliyor. İzmir yüzünü yerelde kalkınmaya döndürdü, emeklerinin karşılığını topluyor. Bugün Nergis Festivali’ni görmeye yurt dışından vatandaşlar geliyor, turlar düzenleniyor. Tüm hemşerilerimizle birlikte üretiyoruz, birbirimizi destekliyoruz. Ülkemizin kalkınmasına İzmir’den kaldıraç olmaya çalışıyoruz” dedi.

İlk günde 100 bini aşan ziyaretçi

Festivalin ilk günü olmasına rağmen 100 bin ziyaretçiyi geçtiklerini ifade eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise, “Bugün Karaburun’da Türkiye’nin her yerinden misafirleri ağırlıyoruz. Ünümüz sadece ülkemizle sınırlı kalmadı, yurt dışından da yoğun katılım var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkamız Tunç Soyer’in destekleriyle nergis hak ettiği değeri bulacak. Karaburun hak ettiği değeri bulacak” diye konuştu.

Festivale şehir dışından yoğun ilgi

Denizli’den İzmir’e sadece Nergis Festivali için geldiklerini dile getiren Işık Bakan, “Annem ve teyzem ile sadece bugün için İzmir’e geldik. İnanamadık, herkes buraya akın etmiş. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. İyi ki bu festivale gelmişiz” ifadelerini kullandı. İzmirli bir arkadaşından Nergis Festivali düzenleneceğini duyduğunu belirten Melek Dursun, “İstanbul’dan geliyorum. Beklemediğim bir yoğunluk var ama burası çok güzel. Karaburun’u da tanıtan bir etkinlik aynı zamanda. Ülkemizin her köşesi değerli ama bu festival çok güzel oldu. İki gün kalıp, kenti de gezeceğiz” sözlerine yer verirken, Ankara’dan sadece festival için geldiklerini ifade eden Duygu Üçer de, “Her sene festivale katılıyorum. Her sene güzeldi ancak bu sene bir başka güzel. Katılım çok fazla. Adım atacak yer yok” dedi.

Üreticinin yüzünü güldüren kalabalık

30 yıldan beri nergis üreticisi olduğunu dile getiren Hasan Öksüzer, "Çok memnunuz. Üreticiler olarak yüzümüz bugün güldü. Ben şimdiden çiçeklerimin yarısını sattım" derken, Gizem Gökçeler isimli üretici de, “Baba mesleğini devam ettiriyoruz. Festivale bu sene Türkiye’nin her tarafından insanlar geldi. Hatta yabancı müşterilerimiz bile oldu. Çok kalabalık. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.