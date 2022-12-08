Ordu’nun Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi Derneği tarafından alınan ve üzerine oto galericiler sitesi yapılması planlanan 16 dönümlük arazide imar çalışması sonrası ilk çalışmaların başlaması bekleniyor.

Ordu’nun Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi Derneği tarafından alınan ve üzerine oto galericiler sitesi yapılması planlanan 16 dönümlük arazide imar çalışması sonrası ilk çalışmaların başlaması bekleniyor.

İlçenin Gürecülü Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 16 dönümlük alana kurulması planlanan oto galericiler sitesinin imar çalışması Ünye Belediyesi ile birlikte bakanlığa sunuldu. Yapılan imar çalışması sonrası ilk kazmanın araziye vurulması amaçlanıyor.

Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi Derneği Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, imar çalışmalarının bittiğinde oto galericiler sitesi yapımı için inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi. Kokuroğlu, "Bizim en büyük sıkıntımız kaçak dediğimiz kişilerin ayaküstü alım-satım yapmalarıdır. Sağ olsun devletimiz bu konuyla alakalı bir düzenleme gerçekleştirdi ancak buna uymayan insanlarımız var. Burada Ticaret Bakanlığımızın koyduğu uygulama sonrası bazı kişiler eşinin, ailesinin adına sıfır ve ikinci araç alarak bu işi yapmaya devam ediyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Devletimizin aldığı karara esnaflarımız uyuyor ancak galerici olmadıkları halde bu işi yapanlar devam ediyor" dedi.

“Yerli otomobil TOGG, bizleri mutlu etti”

Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkan Yardımcısı Salim Palabıyık da yerli otomobil TOGG girişiminden memnun olduklarını belirterek, "Elektrikli otomobillerde rakamlar yüksek olarak görünüyor ancak devletimizin attığı bu atılımları bizler de destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.