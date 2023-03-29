Ordu’nun Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması sonrası kurallara uymayanlara ceza verilmesinin doğru bulduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyette bulunan 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira para cezası uyguladı. Bununla beraber verilen cezaların yerinde olduğunu söyleyen Ünye Oto Galericileri Yapı Kooperatifi ve Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, “Ticaret Bakanlığımızın yapmış olduğu denetimle neticesinde verilen cezaları yerinde bir uygulamadır ve devletimizin politikaları denetim olarak bizler açısından güzel bir olaydır” dedi.

Denetimlerin galericiler tarafından da güzel olduğunu kaydeden Kokuroğlu, "Burada biz galericileri kollayıcı bir durum söz konusu meydana geliyor. Bunun dışında korsan tabir ettiğimiz yani sonradan bu işe katılan insanların sürekli bu işi yapmasının peşine düşülmesi daha verimlide olacaktır. Çünkü otomotiv sektörüne en büyük etken bu durumda oluyor. Devletimize hiçbir vergi mükellefi olmadan, bayideki sıfır fiyatların üzerindeki fiyatları el altından satıcılar dediğimiz kişiler yapmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Ekonominin çarklarının her daim döndüğünü hissedebiliyoruz”

Ülke ekonomisinde araç alımlarının etkili bir faktör olduğunu sözlerine ekleyen Kokuroğlu, “Bugünün şartlarında bakıldığında ekonomi olarak araç alım ve satımları her iki taraf içinde aralıksız devam ediyor. Vatandaş fındığının parası veya herhangi bir altınının parasını bu gün otomobil alarak yatırım tercihi yapabiliyor. Burada bakıldığında ekonominin çarklarının her daim döndüğünü hissedebiliyoruz” şeklinde konuştu.