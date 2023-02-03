Girlevik şelalesi, kış aylarında karla bir başka güzel

Girlevik şelalesi, kış aylarında karla bir başka güzel

Operasyonun Erzincan ayağında 25 adrese yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette gözaltı süreleri dolan ve sorgulanmaları tamamlanan 22 şüpheli bugün sabah Erzincan Adliyesine sevk edildi.

31 Ocak 2023 tarihinde şafak vakti Erzincan’ın da aralarında bulunduğu Antalya, Isparta ve Ordu’da eş zamanlı zehir tacirlerine yönelik ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu gerçekleştirildi.

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