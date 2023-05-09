Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen kökünü kurutma operasyonunda gözaltına alınan 112 şüpheliden 79’u tutuklandı.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz 5 Mayıs ta ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu yapıldı. Operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini ise Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı uğurladı. Jandarma komando, özel hareket polis ile helikopterlerinde kullanıldığı operasyonda 112 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda metamfetamin ve esrar başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile 7 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 112 kişiden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4’ü ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 18 şahıs adli kontrol kararı uygulandı, 79’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.