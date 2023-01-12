Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde 10 Ocak günü açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kökünü Kurutma Operasyonu” gerçekleştirdiklerini ve 120 şüpheliyi gözaltına aldıklarını açıkladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 18’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon dahilinde gözaltında bulan 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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