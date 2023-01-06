Şahıslardan 37’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, 1 hassas terazi ve 3 sikke ele geçirilirken, 70 kişide gözaltına alınmıştı.

Nevşehir’de 500 polisin ve 6 narkotik köpeğinin katılımıyla düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunun ikincisinde gözaltına alınan 70 kişiden 33’ü adliyeye sevk edildi.

Aile boyu milyonluk gasp çetesine film gibi operasyon

Aile boyu milyonluk gasp çetesine film gibi operasyon

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