Adana’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 122’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Mart günü Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. 2 bin polisin katıldığı operasyonda özel harekat kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri operasyonda 212 şüpheliyi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınmaya başlayan şüpheliler sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 212 şüpheliden 122’si tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla, geri kalanı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.