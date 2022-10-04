İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Adana’dan takip ettiği Samsun ile eşzamanlı düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda 10 şüpheli gözaltın alındı. Yapılan aramalarda 34 adet sentetik ecza hap, 16 adet 9 mm çapında fişek, 4.71 gram sentetik kannabinoid, 6.53 gram kenevir tohumu, 3.91 gram metamfetamin, 238 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

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