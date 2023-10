Konya’da yaklaşık bin ayrı kokuyu hafızasında tutan Mehmet Mor, bu alanda uzmanlaştı. Kendi parfüm markasıyla yurt dışına ihracat yapan Mor, dünyada tanınan bir Türk markası olmayı hedefliyor.

Mehmet Mor, 20 yıl önce işe başladığı kozmetik sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Mor, bu süreçte kokulara olan tutkusuyla yaklaşık bin koku hafızasına sahip olarak alanında uzmanlaştı. Kendi markasını da oluşturan Mor, ürettiği parfümleri yurt dışına ihraç ederken, dünyada orijinal üretimi bitmiş olan parfümleri de üreterek müşterilerine sunuyor. Mor, dünyada tanınan bir Türk parfüm markası olmayı hedefliyor.

Sektöre 2003 yılında Konya’da bir AVM’nin kozmetik bölümünde başladığını anlatan Mehmet Mor, “Sektöre oradaki yöneticilerden birinin vesilesiyle başladık. Daha sonra devamında yine Konya’da farklı firmalarda, dünya markalarının satıldığı bir firmada devam ettim. İzmir’de çalıştım. İzmir’de çalıştıktan sonra yine Konya’da yönetim pozisyonlarında devam ettim. 3 yıldır kendi şirketimle hem yurt dışı hem yurt içi çalışmaya devam ediyoruz. İki tane tescilli kendi patentli markam var. Yakın zamanda kendi adımı tescilledim” dedi.

“4-5 ülkeye ihracat ve perakende yapıyoruz”

Bilinen dünya markası parfümlerin orijinal kalitesinde muadilini ürettiğini ifade eden Mor, “Ben sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra üretim yapmaya karar verdiğimde sektöre hangi kanaldan girmem gerektiğiyle ilgili sadece 1 yıl AR-GE yaptım. Herkes kaliteli muadil arıyor. Biz bu konuya odaklandık. Helal sertifikalı olan esanslardan dünyadaki esans üreticilerinin 1. kalite ürünlerini seçiyoruz. Çünkü yıllarca bunların orijinallerini sattık. Bunların piyasa değeri yüksek olan ürünlerini üretmeye devam ederek sektöre giriş yaptık. Çok kısa bir sürede 4-5 ülkeye ihracat ve perakende yaparak bu şekilde gidiyoruz. Türkiye’nin dünyada bilinen bir parfüm markası yok. Hedefimiz dünyada tanınan bir Türk parfüm markası olmak” şeklinde konuştu.

“Bin civarında parfümün kokusu hafızamda var”

Bilinen birçok parfüm markasının olduğunu ve gelen müşterilerin bu markaları istediğini söyleyen Mor, “Müşterimiz, X bir markanın parfümünü soruyor. Birçok satıcı ya da üretici bunların hepsini bilemeyebiliyor. Ben yıllardır bu işi yaptığım için Türkiye’de şimdiye kadar ortalama satılan bin civarında parfümün kokusu hafızamda var. Müşterinin istediği koku olmasa bile o kokuya benzer kokuları çıkarabiliyoruz. Ortalama 140-150 civarında çeşit var. Her kokuyu koymuyoruz. Çok seçkin kokulardan, her koku tarzından, sınıflarından trend ve müşteriden olumlu dönüş alabileceğimiz ürünleri müşterilere sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti belki en yüksek markalardan biriyiz şu an. Kokuların belli bir formülleri, oranları var. Bunları yapıyoruz. Bunların belli dinlendirme süreçleri var. Müşteriye hazırladıktan sonra orijinal kalitesinde, hatta bazı kokularımızda kalitede orijinalin üzerine çıkarak müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel, çok olumlu dönüşler alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tek tek koklayarak kokuları tanımaya çalışıyordum”

Bin adet koku hafızasına nasıl sahip olduğunu anlatan Mor, “Bu benim için aslında biraz hobi gibiydi. Ben çok iş gözüyle bakmamıştım. Çalıştığım mağazalardaki parfüm duvarında bulunan tüm parfümlerin hepsini tek tek deniyordum. Örneğin yeni bir mağazada çalışmaya başladım. Duvarda 800-bin tane koku var. Hepsini tek tek koklayarak kokuları tanımaya çalışıyordum. Çünkü müşteri geldiği zaman ne tarz koku istediğini bilmeniz gerekiyor. Bu satışı da kolaylaştırıyor. Bir de zannediyorum bende çocukluktan gelen bir şey var kokuyla ilgili. Çünkü eğitimlere gittiğimiz zaman eğitim veren kişilerden buna benzer şeyler duymuştum. Türkçe kaynaklardan ve yabancı kaynaklardan bunu araştırdım. Çocukluktan gelen şeyler burada biraz belirleyici oluyor. Yani farkında olmadan olmuş. Ben bunu üretime başladıktan sonra tespit ettim açıkçası. Türkiye’de benim gibi var mıdır bilmiyorum ama benim tanıştığım hiç kimsede, üretici firmalardan ortalama bin tane koku hafızasına sahip olan birisiyle karşılaşmadım ama olabilir de. Ama benim koku hafızam bu şekilde” diye konuştu.