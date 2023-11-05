Konya’nın merkez Selçuklu ilçe belediyesinin tema parklarından biri olan Seyir Tepesi’ne kazandırılan Koku Bahçesi 128 tür bitki çeşidi ile ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçeye değer katan Selçuklu Belediyesi şehrin gözde mekanlarından biri olan Seyir Tepesi’ne kısa süre önce iki önemli lokasyon daha ekledi. Selçuklu Seyir Kafe’nin yanı sıra bölgeye kazandırılan Koku Bahçesi de bunlardan biri. 7 bin 500 metrekare alana sahip olan Koku Bahçesi’nde 128 tür kokulu bitki çeşidi, 16 adet banklı tag, 8 adet gül tagı ve bin 650 metrekare yürüyüş yolu bulunuyor. Konya’nın en güzel izlenebildiği Selçuklu Seyir Tepesi’ne kazandırılan Koku Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Koku Bahçesi’ne uğrayanlar hoş kokulu çiçekler arasında huzurlu bir ortamın keyfini çıkarıyor.

“Koku Bahçemiz Seyir Tepemize çok güzel bir renk kattı”

Selçuklu’nun en önemli mekanlarından biri olan Selçuklu Seyir Tepesi’nin Konya’nın yeni cazibe merkezleri arasında yer aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Temiz havası ve yeşil alanlarıyla hemşehrilerimizin şehir hayatının stresini atarak güzel vakit geçirdikleri mekanımıza Koku Bahçemiz ile görsel ve koku anlamında güzel bir renk kattık. Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde bitki çeşitliliği bakımından büyük bir zenginliğe sahibiz. Türkiye’nin bitki çeşitliliğini çocuklarımıza ve hemşehrilerimize tanıtmak amacıyla Konya’nın en nezih alanına böyle hoş bir mekanı kazandırmış olduk. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören bahçemizde hemşehrilerimiz hem farklı çiçek türlerini bir arada görebilirken hem de güzel kokuları teneffüs ederek fotoğraf çekinebiliyor” dedi.