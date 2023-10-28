Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, müdürlük bünyesinde kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Arma Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekip üyeleri ile bir araya gelerek, afet durumlarında yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Kökrek’in makamında gerçekleşen toplantıya, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı Yakup Zariç, MEB AKUB Ekip Lideri Yunus Kaya ve MEB AKUB ekip üyeleri katıldı. Toplantıda MEB AKUB ekip üyeleri, Kökrek’e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kökrek, toplantıda yaptığı konuşmada, afet durumlarında yapılması gerekenler ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesinin önemine değindi. Kökrek, “Afet durumlarında üzerimize düşeni en verimli bir şekilde yapacağımıza inanıyorum. MEB AKUB ekip üyelerine göstermiş oldukları bu fedakârlıktan dolayı en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza etsin” dedi.