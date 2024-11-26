Adana’da kokoreççide silahlı saldırıda ölen gencin sosyal medyada "Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

25 Kasım’da Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’ndeki bir kokoreççide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, Abdulbasit Çamsar’ın (17) ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Çamsar’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş” dediği görüldü. Video sosyal medyada viral oldu.