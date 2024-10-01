Samsun’un Terme ilçesinde kahverengi kokarcaya karşı 250 feromon tuzak dağıtıldı.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, üreticiler ve kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Kamu kurumları iş birliği ile okullar, halk eğitim kursları, camiler ve kahvehanelerde bilgilendirme toplantıları yapılırken, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi bir arada içeren ‘cezbet-yok et’ yöntemi de aktif olarak uygulanıyor. Bu kapsamda, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 250 adet feromon dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ilaçlar kullanılarak, mahallelerde metruk binaların ilaçlanmasına yönelik planlamalar yapıldı. Terme Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda muhtarlara detaylı bilgilendirmeler sunulurken, Gölyazı Mahallesi’nde Terme Kaymakamı Metin Maytalman’ın katılımıyla örnek bir biyosidal ilaç uygulaması da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Gölyazı ve çevre mahallelerden gelen üreticilere, metruk binaların nasıl ilaçlanacağı uygulamalı olarak gösterildi.