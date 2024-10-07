Karadeniz Bölgesi’ni tehdit eden kokarca böceğiyle etkin mücadele için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ortahisar Ziraat Odası sahada yoğun bir çalışma başlattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ortahisar Ziraat Odası iş birliğinde Kahverengi Kokarca Böceği sorunuyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ortahisar Ziraat Odası’nda gerçekleşen basın toplantısına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar bilgilendirmede bulundular.

"Trabzon’da yaygın şekilde kokarca ile mücadelemiz sürüyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, kokarca ile mücadelede gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek “Kendi iş gücümüzle 600 noktaya ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdik. Kışlakları kendimiz temin ederek, ekiplerimizle birlikte ilaçlama yapacağız. Koordinasyonu Tarım Orman İl Müdürlüğü yürütecek. Onların belirlediği yapılarda ve depo yerlerinde ilaçlama yapılacak. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili bilinçlendirilmesi daha sonraki aşamalarda mücadeleyi daha etkin ve kolay kılacaktır” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ise “2017’de Çin’den Gürcistan’a, Gürcistan’dan da Karadeniz Bölgesi’ne yayılmaya başlayan çok tehlikeli zararlı ile karşı karşıyayız. Önemli olan iyi tespit yapmak, doğanın dengesini bozmadan bu zararlıyla mücadele etmek. Tüm paydaşlar, böyle zamanlarda birlik beraberlik içinde güç birliği yaparak olaya müdahale etmelidir. Trabzon’da yaygın şekilde kokarca ile mücadelemiz sürüyor. Bununla ilgili 3-4 çeşit mücadelemiz var. Bu mücadelelere adım adım kararlı şekilde devam ediyoruz. Biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadeleleri zamanında yapmak çok önemli. Çalışmalarımız el birliği ile güçlü bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

"Mahallelerde kokarca ile mücadele için eğitimler başlatıldı"

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan ise “Tarım Bakanlığımızın, kokarca ile ilgili stratejik planı mevcut. Bizde harfiyen bu plana uyuyoruz. Eylem planı hazır, bizde bu eylem planına göre hareket ediyoruz. 1994 yılında ABD’de bir eyalette gözüken kokarca, 30 yıl sonra 46 eyalette gözükmüş. 2007’de Obama tarafından kokarca kanunu çıkarıldı. Çok ciddi konu ve düşman ile karşı karşıyayız. Kokarcanın doğal düşmanı Samuray Arısı’dır. Bizim bakanlığımız 7 yıl sonra Samuray Arısı’nı üretip doğaya saldı. Biz doğayı tamam ilaçlayacağız ancak birçok faydalı canlıyı da yok edeceğiz. Çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu sene tuzaklarımızı belirlediğimiz yerlere astık ve ilaçladık. Bu hafta itibariyle kışlakların ilaçlanması gündemimizde. Özellikle, bahçelerin kenarı veya orman kenarındaki evlerin, kış uykusuna yatan kokarca ile mücadele önemli. Köylerde eğitimler başladı. Bu eğitimler ilaçlama eğitimleri. Büyükşehir Belediyesi, Tarım Bakanlığı, Ziraat Odalarının verdiği destekle satın aldığımız ilaçları bu bölgelere kanalize edeceğiz. Bizim en yoğun en sıkıntılı olduğumuz ilçeler Sürmene’den, Beşikdüzü’ne kadar. Sahildeki 9 ilçe. 300-400 rakamın altında kalan kısımlarda bu tehlike ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Kaplan, şuan için il genelinde yüzde 4.5-5 arasında bir fındıkta kokarca zararının mevcut olduğunu hatırlatarak "Sahil kesimlerinde bu zarar yüzde 8’lere kadar çıkıyor. Üst kesimlerde hemen hemen yok gibi. Orta kesimlerinde çok az. Bununla ilgili tespitimizi yaptık. Zararı da biliyoruz. Korkutucu bir zarar. Başka illerimizde yüzde 20-30’lara kadar çıkmış ama bize göre yüzde 5’te korkutucu bir zarar. Her şerrin iyi bir tarafı vardır derler. Çiftçimizin daha da bilinçlendiğini gördük" şeklinde konuştu.