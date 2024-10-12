Karadeniz Bölgesinde tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede ’Cezbet-öldür’ dönemi sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarım ürünlerini tehdit eden ve ekonomik zarara neden olan kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarına desteğini sürdürüyor. 23 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 hafta süre ile kışlak mücadelesi öncesi ‘’cezbet- öldür’’ yöntemiyle ruhsatlı feromon tuzakları kullanılarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce il genelinde belirlenen 600 noktada Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.

2 bin 600 adet yeni tuzak kurulacak

Büyükşehir Belediyesi, mücadele kapsamında 2 bin 600 adet feromon tuzağı alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılında belirleyeceği alanlara yerleştirmeyi planlıyor. Kahverengi kokarca zararlısının hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesi ile birlikte kışlaklara geçeceğinden dolayı bu alanların ilaçlanması için Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sahil bandındaki 9 ilçede, 9 ekiple aynı anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün belirlediği alan ve yerlerde kışlak olarak tabir edilen yapılarda (ağıl, ahır, dam, çatı, depo, evler vb.) biyosidal ilaçlarla ilaçlama yapılacak.

Konuyla ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Kahverengi kokarca, bölgemizi etkisi altına almış durumda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararlıyla mücadele çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladık ve sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yetkili kurumlarımızla iş birliği halinde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada vatandaşlarımız yapılan uyarılara kulak vermeli. Kışlak diye tabir ettiğimiz alanlarda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızın bu süreçte yetkili kurumlarla, muhtarlarımızla ve ekiplerimizle hareket etmesini rica ediyorum. Bu durumun üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.