Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde yürütülmekte olan ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temellerini atmayı amaçlayan Vizyoner Genç KÖK Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde yürütülmekte olan ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının temellerini atmayı amaçlayan Vizyoner Genç KÖK Programı Açılış Etkinliği düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KÖK Programı Açılış Etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Kimimiz yamalı pantolonlar giydi, kimimiz siyah lastik ayakkabılarla yürüdü, kimimiz köylerde belki okullara başladı. Öyle bir Türkiye’den bugünlere geldik. Umuyorum ki sizler bugünlerin Türkiye’sini artık dünyada lider bir ülke haline gelecek bir Türkiye inşa edecek çabalar içinde bulunacaksınız. İleri yaşlarınızda çok daha değişik bir Türkiye’yi inşa etmiş olacaksınız. Bu inşa sürecinin çok hızlı olması gerektiğini de net olarak görüyoruz. İşte bu süreci hızlandırmak için hep beraber buradayız yani sizlerin kabiliyetlerinize inanıyoruz, zekânıza güveniyoruz. İdeallerinizin yüksek olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başarıdan daha iyi hiçbir şey insana örnek olamaz”

Programın kontenjanı konusuna da değinen SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “İşimizi dört dörtlük yapabilmemiz amacıyla 40, 80 sayılarını tutuyoruz. Aslında bizim idealimiz burada belki binlere ulaşmak, oradan programı biraz değiştirip ön eğitim sistemlerini başka yerlere taşımak, bir süreç oluşturmak. Bir deyiş vardır bilirsiniz. Başarıdan daha iyi hiçbir şey insana örnek olamaz. Başarıdan daha net mesajı başka hiçbir söz veremez. O açıdan buradaki başarı bizim için geleceği inşa etme açısından da önemli bir unsur olacak” açıklamasında bulundu.

SSB Başkanı Demir’e, yaptığı konuşmanın ardından KÖK Programı’nda ikinci yıllarına geçen ve bu sene programa dâhil olan çırakların hazırlamış olduğu KÖK Hatıra Albümü ve Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. tarafından 2022 yılında programa katılan 80 çırak ve 80 usta adına toplam 160 adet dikilen fidanların dikim sertifikası hediye edildi. Demir’e hediyelerini TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Çağlar Demirkan ve Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş takdim etti.

Programa kabul edilen öğrenciler, Peç Takma Töreni’nde heyecan dolu dakikalar yaşayarak hangi firma ile eşleştiklerini öğrendiler. Peç Takma Töreni’nin ardından 3 yıl sürecek yolculuklarında kendilerine eşlik edecek ustaları ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in katılımı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen KÖK Programı’nın 2022 yılı açılış etkinliğine; KÖK Programı’na dahil olan usta ve çırakların yanı sıra, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Yiğit, Dr. Celal Sami Tüfekçi ve Serdar Demirel ile ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve firma temsilcileri katılım gösterdi.

KÖK Programı Hakkında

SSB’nin “Nitelikli İnsan Kaynağını Temin Etmek ve Bu Temini Sürdürülebilir Kılmak” misyonunu destekleyici bir program olarak başlatılan KÖK Programı, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. koordinasyonunda yürütülen, savunma sanayii alanında öncü firmalar olan; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ’ın katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi olarak 2021 yılında hayata geçirildi.

Programa kabul edilen öğrencilere; burs desteği başta olmak üzere savunma sanayii firmalarında staj yapma imkânı, aday mühendislik programları için öncelikli olarak değerlendirilme şansı, usta-çırak görüşmeleri ile iş hayatına hazırlanma, teknik ve kişisel gelişim eğitimleri verilmekte. Saha gezileri ve vizyon konuşmaları gibi etkinliklerle de farklı deneyimler yaşamaları sağlanmakta.

8 Ağustos 2022 tarihinde başvuruları başlayan ve TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin son günü başvuruları sona eren KÖK Programı’na bu sene toplam bin 88 başvuru alındı. Başvuru, Seçme ve Değerlendirme Süreçlerinin ardından programa; 12 şehir, 27 farklı üniversite ve 14 farklı bölümden toplam 80 çırak dâhil edildi.