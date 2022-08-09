Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen KÖK Programı, bu sene de KÖK 2022 ile gençlere kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen KÖK Programı, bu sene de KÖK 2022 ile gençlere kapılarını açıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ’nitelikli insan kaynağını temin etmek ve bu temini sürdürülebilir kılmak’ misyonunu destekleyici bir program olarak başlatılan KÖK Programı, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. koordinasyonunda yürütülüyor. KÖK Programı, savunma sanayisi alanında öncü firmalar olan; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi A.Ş., ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildi.

Amaç, savunma sanayisine yetişmiş insan kaynağı

KÖK Programı ile amaç; üniversite öğrencilerini, okulun ilk yıllarından itibaren gelecekte çalışacağı iş ortamına hazırlamak; bir yandan savunma sanayisine yetişmiş insan kaynağı sağlarken, bir diğer yandan da öğrencilerin mezun olduktan sonra yaşayacağı kararsızlık ya da yanlış iş seçiminden kaynaklı zaman kaybını ortadan kaldırmak olarak belirtiliyor.

Savunma sanayisi sektöründe 360 derece gelişimi benimseyen bu model ile üniversite öğrencilerine daha ikinci sınıfa başladıkları dönemde ulaşılarak, öğrencilerin yetenekleri ve potansiyelleri ortaya çıkarılıyor.

Savunma sanayisinin yapı taşları KÖK’te yetişiyor

Programa kabul edilen öğrencilere burs desteği başta olmak üzere, savunma sanayisi firmalarında staj yapma imkanı, aday mühendislik programları için öncelikli olarak değerlendirilme şansı, usta-çırak görüşmeleri ile iş hayatına hazırlanma, teknik ve kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Saha gezileri ve vizyon konuşmaları gibi etkinliklerle de farklı deneyimler yaşamaları sağlanıyor.

Programa kabul edilen her bir öğrenci çırak olarak değerlendirilip, katılımcı firmaların çalışanlarından bilgi ve birikimiyle öğrencilere destek olmaya gönüllü bir usta ile eşleştirilecek. Böylece sektör profesyoneli çalışanlar ile öğrenciler arasında 3 yıl sürecek bir yol arkadaşlığı hayata geçirilecek. Usta çırağa, savunma sanayisi vizyonu kazandırmak için gerekli yönlendirmelerde bulunacak, ekosistemi tanıtacak, çırağın kendisini bulmasına yardımcı olacak ve sektöre hızlı bir aidiyet kazanabilmesi için bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Programa başvurular 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı ve 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar devam edecek. Adaylar, KÖK Programı’na dair tüm detaylara "kok.vizyonergenc.com" adresi üzerinden ulaşarak başvuru yapabilecek.