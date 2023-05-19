Son dönemde dikkat çeken müzik gruplarından KÖFN, Bursa’da dinleyicileriyle buluştu. Grup üyeleri yen albüm müjdesi vererek, ‘Popstar’ adlı albümün 16 Haziran tarihinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

Dillere pelesenk olan ‘Bi’ Tek Ben Anlarım’ adlı şarkı ile popülerliğini artıran KÖFN grubu, sevilen şarkısını konserde farklı versiyonları ile iki kez seslendirdi. Yeni şarkıları ‘Al Aramızdan’ performansıyla da beğeni toplayan KÖFN, Bursalılara unutulmaz anlar yaşattı. Işık gösterileri ve sahnedeki enerjisiyle göze çarpan grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sevenleri ile de güçlü bir bağ kurdu. Grubun solisti Salman Tin, şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet ederek, şarkıları hakkında düşüncelerini paylaştı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde uzun bir sürenin ardından Bursalı hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salman Tin, gece boyunca şarkılarına eşlik eden sevenlerine teşekkür etti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Bursalı müzikseverler, düşük tempoda başlayan ve ritmi gittikçe yükselen gecede dans edip, eğlenerek keyif dolu anlar yaşadı.

16 Haziran tarihinde yeni çıkaracakları ‘Popstar’ albümünü dinleyicileri ile paylaşan grup üyeleri, "Rockstar albümümüzden sonra yeni çıkacak olan albümümüz ‘Popstar’ olacak. Artık o şarkılarla sizlerle birlikte olacağız" dediler.