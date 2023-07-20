Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler, piknik yaparak doyasıya eğlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen pikniğe Kofçaz ve Elmacık’taki Yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim alan öğrenciler katıldı. Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş, Belediye Başkanı Ziya Karataş ve İlçe Müftüsü Kasım Coşkun’un katıldığı piknikte öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Hep birlikte piknik yapan öğrenciler, halat çekme oyunu oynayıp, çuval yarışı yaptı. Öğrenciler ayrıca, parktaki oyun gruplarıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim kursu döneminde öğrenciler için buna benzer çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Kofçaz Müftüsü Kasım Coşkun, "Yaz boyunca öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim ve dinimizin güzel ilkeleriyle buluşturduğu gibi doğal bir ortamda piknik sebebiyle çocuklarımızı buluşturan din görevlilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.