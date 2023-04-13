Marmaris Belediyesi’nin çocukların küçük yaşta sanat ve bilişim dünyasına adım atıp temel eğitimi almalarını hedefleyen eğitim programı başladı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD), Üreten Çocuklar Akademisi Derneği (ÜÇADER) ve Eğitim-Sen Marmaris Şubesi’nin imzaladığı ortak protokolle hayata geçirilen merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukların eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde kodlama, sanat ve bilim eğitimi aldıkları 10 haftalık kurs programı başladı.

Kırsal mahallelerde yaşayan ve görsel sanatlar, müzik, robotik kodlama, yazılım gibi konulara yeteneği olan çocukların hedeflendiği proje çerçevesinde düzenlenen eğitimlere Bozburun, Selimiye, Turgut, Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde okuyan 17 çocuk seçildi. Bilime ve sanata merak duyan çocuklar Cumartesi günleri servisle evlerinden alınarak kursa getiriliyor. Eğitimler İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Maksad İçmeler Kültür ve Sanatevi ve Üreten Çocuklar Akademisi Derneği- Sifigu Bilim Kafe’de düzenleniyor. Çocuklara bu üç noktada konunun uzmanları tarafından kodlama, bilim ve sanat eğitimleri veriliyor. Söz konusu eğitimler 17 Mayıs’a kadar sürecek.