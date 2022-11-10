Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan matematik temalı Kod Haftası etkinliklerine yoğun bir katılım yaşandı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan matematik temalı Kod Haftası etkinliklerine yoğun bir katılım yaşandı.

Kodlama ve dijital okuryazarlığını eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için ekim ayında gerçekleştirilen Kod Haftası etkinliklerine Türkiye’yle birlikte 70’in üzerinde

ülke katıldı. Avrupa çapında bir hareket olarak ortaya çıkan ve 70 binden fazla etkinlik ile yoğun bir katılımın söz konusu olduğu Kod Haftası’nda Türkiye, 20 binden fazla etkinlik gerçekleştirerek 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi 2022 yılında da en aktif katılım sağlayan ülke oldu. Yeni şeyler denemek isteyen ve kodlamanın herkes için olduğuna inanan katılımcılar, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde etkinlikler düzenleyerek öğrencileriyle beraber kodlamanın eğlenceli yönünü keşfetti. Robot teknolojisinden veri işleme ve görselleştirmeye, yazılım geliştirmeden oyun tasarlamaya, artırılmış gerçeklikten yapay zekaya 19 farklı temada yüz yüze ve çevrim içi düzenlenen etkinlikler sayesinde öğrenciler kodlama becerilerini geliştirdi.

Kod Haftası’nda "Matematik Seferberliği" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler ön plana çıktı

Her branştan öğretmenin ve her yaş grubundan öğrencilerin katıldığı Kod Haftası’nda 2022 yılının teması, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde yürütülen "Matematik Seferberliği" olarak belirlenmişti. Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlamak ve öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Kod Haftası’nda pek çok etkinlikte matematik ön plana çıktı. Katılımcılar, kodlama ile matematiğin entegrasyonunu sağlayarak matematik öğretimini öğrenciler için eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda analitik düşünme, sistematik düşünebilme ve problem çözme gibi birçok beceriyi öğrencilerle buluşturdu. Türkiye’de gerçekleştirilen 20 binden fazla etkinliğin yaklaşık yüzde 65’i matematik temasıyla ilişkilendirildi. Türkiye genelinde 741 katılımcının etkileşim kurarak gerçekleştirdiği "Matematik İçin Kodluyorum" etkinliğinde, matematik öğretiminin temelini oluşturan ritmik sayma ve sayılarla kodlama gibi faaliyetlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Kod Haftası etkinlikleri ilham veren etkileşim örnekleriyle yıl boyunca devam edecek

Öğrencilerin kodlama becerilerini geliştirmek, farkındalığı artırmak, birlikte çalışmayı teşvik etmek ve kodlama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik üreten katılımcılar, yalnız kendi okulları ve öğrencileriyle değil, Kod Haftası’na dahil olan her katılımcıyla etkinlik geliştirerek hem Türkiye genelinde hem de Avrupa başta olmak üzere yurt dışında diğer katılımcılarla etkileşim kurdu. Öğrencilerin kodlamaya olan meraklarını artırmanın dışında yazılım ve mantıksal düşünme becerilerini

de geliştirmeyi hedefleyen Kod Haftası, 8-23 Ekim tarihleri arasında tamamlansa da yıl boyunca etkinlik başvurusu almaya devam edecek. Kod Haftası’na katılmak ve etkinlik gerçekleştirmek için codeweekturkiye.eba.gov.tr internet adresi ziyaret edilebiliyor.