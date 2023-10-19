Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı teması ile “Kod Haftası” etkinliği düzenlendi.

9-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kod Haftası’nın bu yılki teması olarak Cumhuriyet’in 100. yılı olarak belirlendi. Kod Haftası (Code Week), kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkes için uygulanabilir hale getirmeyi amaçlanıyor. Bu kapsamda katılımcılar temel programlama, robotik teknolojileri, web tasarımı, mobil uygulama geliştirme, görsel/blok programlama, bilgisayarsız etkinlikler, arttırılmış gerçeklik, giyebilir teknolojiler, 3B tasarım, yapay zekâ gibi konularda çevrim içi ve yüz yüze etkinlikler düzenleniyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Cumhuriyet’in 100. yılı teması ile 690’dan fazla Kod Haftası etkinliği düzenlendi. Her branştan bütün kademelerdeki öğrencilerin katılabileceği birbirinden öğretici, eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kod Haftası’yla 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın İlk/Ortaokulunda düzenlenen bilgisayarsız drama, mblock, codeorg, kodla büyü etkinliklerinde İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar öğrencilere eşlik etti.