Adana’da düzenlenen "KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği"nde, öğrenciler tarafından yapılan projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Adana Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği, TÜYAP fuar alanında gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, kent genelinde eğitim gören 515 bin öğrenciye ulaştıklarını ifade ederek, “Bugün 15 ilçeden yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve öğretmenlerimizle robotik kodlama alanındaki çalışmaları sunmak için bulunuyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni projelere imza atmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban da, öğrencileri çağın teknolojisi ve bilgisiyle buluşturmanın en önemli vazifeleri olduğunu belirterek, “Sizleri bu dünyanın sadece bir bireyi değil aksiyon geliştiren aktörleri yapmak zorundayız. Bu dünyada biz lider ülke olmak istiyorsak bu dünyanın gereklerine göre sizleri yetiştirmek zorundayız. Bugün Adana’da adımını attığımız ve bunu şenlikle buluşturduğumuz ‘Kod 01 Kodlama Eğitimi’ bu çalışmalarımızdan bir tanesi” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama Şenliği’nin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Ardından stantlar gezilerek öğrencilerin projeleri incelendi.

Şenliğe katılarak projelerini sergileyen öğrencilerden Rabia Zümra Cop, projeleri ile 2021 yılında Türkiye birincisi olduklarını kaydederek, “Roketimizi kendimiz yapıyoruz. Sponsorlarımız var. Seyhan Belediyesi SEYTİM bizim sponsorumuz oldu. Maketimiz geçen yıl 10 bin feete kadar çıktı. Haberleşme uydularımızın yanında bizimde görev yükümüz var. Bizim amacımız roketimizin ayrılmasını sağlamak ve görev yükünü sapasağlam yere indirebilmek. Paraşütlerimiz ile birlikte yere inmesini sağlıyoruz. 2022 yılında üniversiteler ile yarıştık. Türkiye 4.’sü olduk ve En İyi Takım Ödülü’ne layık görüldük” dedi.

Irmak Öksüz de titreşimi ve sesi algılayan deprem sensörü yaptığını söyleyerek, “En ufak sarsıntıda ötüyor ve ışığıyla uyarıyor. Ülkemizde büyük depremler olduğu için bizde deprem bölgesinde olduğumuz için böyle bir proje yaptık” dedi.