Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesinde 1990’lı yıllardan şimdiye kadar çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK mensuplarıyla girdikleri çatışmalarda şehit olan güvenlik korucuları ile hunharca katledilen sivil şehitler düzenlenen törenle anıldı.

Törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, daire amirleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Törende konuşan Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet, ilçelerinin her karış toprağının şehit kanıyla sulanmış mübarek bir toprak olduğunu söyledi. Gözlet, "Tarihler boyunca Kulplu hemşehrilerimiz canı pahasına bu toprakları, bu vatanı gözünü kırpmadan savunmuşlardır. Birinci dünya savaşında şehit olan 200’e yakın askerimiz Kulp Kara Şehitliğinde yatmaktadır. Terörle mücadele döneminde ilçemizde 143’ü sivil vatandaş olmak üzere 266 canımız şehit edildi. Bu anlamda vatanımızın birliğini, beraberliğini hain terör örgütlerine karşı savunan hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan mücadelede çok önemli yere geldik. İnşallah bu coğrafya, bu topraklar bundan sonra terörle değil, hep hizmetlerle, güzelliklerle anılacaktır. Bu vesileyle bütün şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve yaşayan gazilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından şehitler için dua okundu. Daha sonra Kulp Kaymakamı Gözlet ile beraberindekiler, şehit aileleri ile bir araya gelip sohbet edip taleplerini dinledi.