Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Cumhuriyeti 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ilanının, Türk milletinin çağdaşlık seviyesinin yükselmesini ve ulusal egemenliğin kurumsallaşmasını temin ettiğini vurguladı. Milletvekili Koçer mesajında, “29 Ekim 1923’te egemenlik kayıtsız şartsız millete teslim edilmiş ve Cumhuriyet’in ilk adımı atılmıştır. Cumhuriyetin ilanı, Türk milletinin çağdaşlık seviyesinin yükselmesini ve ulusal egemenliğin kurumsallaşmasını temin etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir. Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. 99 yılda çok ve büyük işler başaran genç Türkiye Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesi yolunda önemli başarılar elde etmiş önemli bir konuma gelmiştir. Ülkemiz, bugün bölgesinde ve dünyada saygın, güçlü ve lider bir ülke konumundadır. Gelişen sanayii ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, Cumhuriyet temelleri üzerinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni ve aydınlık bir gelecek inşa etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.