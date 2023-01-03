Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, Türkiye’nin 2022 yılı ekonomik verilerine ilişkin yaptığı açıklamada ihracatın 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bu rakamın Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ifade etti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, Türkiye’nin 2022 yılı ekonomik verilerine ilişkin yaptığı açıklamada ihracatın 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bu rakamın Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ifade etti.

Milletvekili Nejat Koçer, 2022 yılı Türkiye ihracatının küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracatın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aralık’ta Türkiye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artışla 22 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ve hammadde ağırlıklı ithalatımız yüzde 14,6 oranında artışla 33 milyar 295 milyon dolar oldu" dedi.

Ekonomik kalkınma hamlesi

Ekonomik kalkınma hamlesi ile hammadde ve enerji ihtiyacının daha da azalacağını belirten Koçer, "Hammadde ve enerji ağırlıklı ithalatımızı yeni yatırımlarımız, artan ihracatımız ve yeni enerji kaynaklarımızla gelecek yıllarda hızla aşağı doğru çekebileceğiz. Türkiye üretim ve ihracat gücü ile yeni bir ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştiriyor. 197 ülke ve bölgeye Türk Lirası ile ihracat yapıyor olmamız bu kalkınma hamlesini çok daha anlamlı hale getiriyor. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı payın tarihimizde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmış olmasının memnuniyetini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yatırımlar sürüyor, istihdam artıyor"

Milletvekili Koçer, artan yatırımlarla birlikte istihdamın da aratacağını vurgulayarak, "Küresel ölçekte devam eden gerek ekonomik gerek siyasi gerek sosyolojik buhranlara karşın Türkiye, hız kesmeden yatırımlarını sürdürerek istihdamda yeni alanlar oluşturuyor. Pandeminin ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıya rağmen istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen Türkiye, tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Yüzde 48,6 oranla 31.5 milyona ulaşan istihdam, 2022 üçüncü çeyreğinde elde edilen 3,9’luk büyüme yapılan yatırım, üretim ve ihracatın neticesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye dünyanın üretim merkezi

Koçer, Pandeminin Türkiye etkileri hakkında ise, "Pandeminin ekonomiye en büyük etkilerinden biri olan tedarik zincirindeki kopuşa rağmen Türkiye, 9 çeyrek büyüme başarısı oluşturarak Ar-GE ve İnovasyona verdiği önemle teknoloji tabanlı sanayi ihracıyla dünyanın en büyük üretim merkezi olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Parlayan yıldız Gaziantep

İhracatta Türkiye’nin parlayan yıldızının Gaziantep olduğunu da kaydeden Koçer, "İhracatta Türkiye 6.sı olan Gaziantep’te; Aralık ayında 903 milyon 746 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren yıllık bazda ve yüzde 4,3’lık artış ve toplam 10 milyar 523 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoru, son 3 yılda gerçekleşen 350 yeni yatırımı, son bir yıldaki 15,9 milyar TL tutarındaki toplu açılış ile Türkiye’nin ekonomik kalkınma sürecine en yüksek katkıyı sağlarken üretim çeşitliliği, artan istihdamı ve ihracatı ile parlamayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Gelecek Türkiye’nin olacak

Koçer, Türkiye’nin 100. yılı ile birlikte dünyanın en büyük üretim merkezi olacağını kaydederek, "Türkiye, mali disiplinden vazgeçmeden alınan ekonomik tedbir ve kararlarla, üretime, istihdama, ihracata ve büyümeye devam etmektedir. Bu süreç, yalnızca bölgemizin değil, Avrupa’nın değil, tüm dünyanın en büyük üretim merkezinin Türkiye olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’le başlayacak olan gelecek Türkiye’nin olacaktır" diye konuştu.